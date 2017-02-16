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Россия не вмешивается во внутренние дела других стран — Лавров

Сегодня, 15:58

Лавров заявил, что в США должны понимать, что РФ не вмешивается в их внутренние дела.

США, Россия, перчатки
discred.ru
Россия якобы не вмешивается во внутренние дела других государств, в частности США.

Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров в ходе встречи с новым госсекретарём США Рексом Тиллерсоном, пишет РИА Новости.

 "Вы должны понимать, что мы не вмешиваемся во внутренние дела других государств", — сказал Лавров, отвечая на вопрос о том, обеспокоены ли в России "турбулентностью" в Вашингтоне и влияет ли она на российско-американские отношения.

Ранее глава МИД Франции Жан-Марк Эро предупредил Россию, что Париж не потерпят вмешательства в выборы в стране.

Также генсек НАТО рассказал о причастности России к кибератакам.

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Россия, Лавров, США, Тиллерсон, вмешательство, выборы
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