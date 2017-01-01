Россия недовольна "дискриминацией" и не поедет на сессию ПАСЕ

Российская сторона хочет убедить членов органа, что дискриминация национальных делегаций наносит ущерб Сорвету Европы.

РФ не будет представлять свою делегацию в ПАСЕ в январе Открытые источники

Российская Федерация не будет направлять свою делегацию на январскую сессию Парламентской ассамблеи Совета Европы , поскольку в регламент органа не были внесены поправки о защите прав национальных делегаций от дискриминации.

Решение РФ воздержаться от работы в ПАСЕ в пленарном формате остается в силе до момента изменения регламента, рассказал вице-спикер Госдумы Петр Толстой, курирующий в нижней палате парламента международную деятельность, пишет ТАСС.

"РФ не будет представлять свою делегацию в Парламентской ассамблее Совета Европы в январе в связи с тем, что существенное условие нашей там работы, а именно гарантии недискриминации прав национальных делегаций, не было внесено в регламент этой организации", — отметил он.

По словам собеседника, российская сторона вела и будет вести консультации с членами ПАСЕ на эту тему "с целью убедить коллег, что любая дискриминация национальных делегаций прежде всего наносит ущерб самой организации (Совету Европы — Ред.)".

Напоминая, в 2014 году Россию лишили права голоса в Совете Европы после того, как страна аннексировала Крым и нагнетала обстановку в Украине. Если ситуация не изменится, выборы новых судей и руководителей организации на протяжении следующих двух лет пройдут без участия РФ. Западные СМИ писали, что государство может "вылететь" из Совета Европы, если не будет принимать участия в выборе ее ключевого персонала.