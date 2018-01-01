"Россия несет ответственность". Канцлер Австрии указал Путину на конфликты в Украине и Сирии

Себастьян Курц рассказал президенту России, какие шаги от него ожидает Европа.

Курц возложил на Россию ответственность за происходящее в Украине и Сирии фото: EPA/UPG

Канцлер Австрии Себастьян Курц 28 февраля в рамках встречи в Москве с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что Россия имеет важные обязательства в связи с сирийским и украинским конфликтами.

Он заявил, что военные действия необходимо прекратить, сообщает УНИАН.

"Мы говорили о том, какие есть возможности ослабить напряжение, убрать напряжение между Россией и ЕС. В первую очередь я использовал шанс выразить наши ожидания, не только касательно государственности, но и международного права. Обсуждая двусторонние отношения, отношения на уровне России и ЕС, мы говорили об очагах кризиса, например, восточная Украина, а также положение в Сирии. Конечно, здесь Россия несет большую ответственность", - сказал Курц.

Австрийский чиновник подчеркнул, что ситуация в Сирии стала "невыносимой" и президент РФ должен предпринять шаги для урегулирования.

Касаемо ситуации в Украине Курц заявил, что Австрия готова всячески способствовать установлению мира на Донбассе.

"Мы ожидаем реализацию Минских соглашений. До того, как они будут воплощены, еще должны быть сделаны позитивные шаги, чтобы сократить там напряжение", - отметил он.

Напомним, ранее Курц заявлял, что Вена не собирается инициировать отмену или ослабление санкций против РФ.