Россия объявила, как "накажет" Украину за высылку своих дипломатов

Соответствующе заявление сделал МИД РФ.

Украинских дипломатов в РФ станет меньше. Life.ru

В ответ наРоссия вышлет 13 украинских дипломатов.

Как отмечается в заявлении МИД России, эти действия станут зеркальным ответом на действия Украины.

Напомним, 30 марта Россия начала объявлять о высылке дипломатов стран Европы, которые поддержали Великобританию в "деле Скрипаля".

Ранее в России заявили об ответном выдворении дипломатов и закрытии консульства США. "Меры в ответ по США включают высылку аналогичного числа дипломатов... Россия также закрывает консульство США в Санкт-Петербурге", – заявил министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров.

В ответ в Госдепе США пригрозили ответить России на высылку дипломатов. Штаты изучают детали принятых РФ мер, отметила представитель ведомства Хизер Нойерт.

"Дело Скрипаля"

Напомним, Сергея Скрипаля и его дочь Юлию 4 марта нашли в бессознательном состоянии на скамейке в парке британского Солсбери. Премьер Великобритании Тереза Мэй заявила, что их отравили нервно-паралитическим веществом, разработанным в РФ.

После этого Британия выслала со своей территории 23 российских дипломата. Глава МИД Британии Борис Джонсон говорил, что приказ о применении химического оружия в Солсбери с большой вероятностью отдал российский президент Владимир Путин.

Кто выслал дипломатов

Более 20 стран, в том числе и Украина, решили выдворить свыше 130 российских дипломатов из-за отравления экс-шпиона. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг объявил, что в связи с преступлением Альянс вышлет семь сотрудников постоянного представительства РФ при блоке в столице Бельгии Брюсселе.

В частности, президент Украины Петр Порошенко сообщил о выдворении 13 российских дипломатов.

Кто не выслал дипломатов

В то же время Австрия отказала Брюсселю в высылке российских дипломатов. Канцлер государства заявил о намерениях стать "мостом" между Востоком и Западом. Позднее к Австрии присоединились Болгария, Греция, Португалия, Словакия, Словения, Люксембург, Мальта и Кипр. Также в кампании не приняла участие не входящая в ЕС Сербия.

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