Россия отгородилась от Украины карантинной полосой

Всем органам местного самоуправления приказано обозначить границы карантинной полосы предупреждающими знаками.

На территории российской Ростовской области установлена карантинная полоса шириной в 300 метров. Это якобы сделано с целью запрета выпасать животных на границе с временно оккупированным Донбассом, чтобы обезопасить регион от переноса заразных заболеваний животных.

В пограничном управлении ФСБ России по Ростовской области сообщили, что соответствующее постановление приняло управление ветеринарии региона "в рамках разработанных ФСБ России основ государственной пограничной политики в целях недопущения переноса с территории Украины различных заразных заболеваний животных", пишет УНИАН.

"В рамках постановления на суше вдоль государственной границы РФ с Украиной на территории Ростовской области устанавливается карантинная полоса местности шириной 300 метров от линии государственной границы, в пределах которой запрещается содержание и выпас сельскохозяйственных животных", —говорится в сообщении.

Всем органам местного самоуправления приказано обозначить границы карантинной полосы предупреждающими знаками.

За нарушение такого распоряжения предусмотрена административная ответственность.

"За нарушение содержания или выпас скота в карантинной полосе в пределах пограничной зоны без разрешения пограничных органов либо с разрешения таких органов, но с нарушением установленного порядка ведения хозяйственной, промышленной или иной деятельности, ч.2 ст. 18.2 КоАП РФ", — добавили в ведомстве.

Речь идет о предупреждении или наложении административного штрафа на граждан в размере до 1 тысячи рублей, на должностных лиц — до 5 тысяч рублей, на юридических лиц — до 10 тысяч рублей.

Напомним, в мае 2015 года сообщалось, что российские пограничники вырыли 100 км рвов и возвели 40 км заграждений на границе с Донбассом, захваченном боевиками. "Инженерное укрепление государственной границы проводится для обеспечения стабильности Донского края, а также пресечения незаконного оборота оружия", — пояснили в погрануправлении.