Россия повысила способность Северной Кореи к осуществлению кибератак — западные СМИ

Северная Корея обвинялась в нескольких крупных кибератаках, в том числе против банков.

Лидер КНДР Ким Чен Ын Reuters

Россия помогла Северной Корее открыть новую интернет-связь с внешним миром, что, по словам экспертов в области кибербезопасности, укрепит Интернет в середине страны и его способность осуществлять кибератаки.

Об этом идет речь в материале агентства Reuters.

Отмечая, что в последнее время Северная Корея обвинялась в нескольких крупных кибератаках, в том числе против банков и компании Sony Pictures, а также в атаке вирусом WannaCry. Пхеньян регулярно отрицает любое отношение к этим атакам.

Компания Dyn Research, которая отслеживает подключение к интернету в мире, заявила, что российская телекоммуникационная компания TransTeleCom начала поддерживать северокорейский трафик примерно с 9:00 по Гринвичу в воскресенье.

Раньше трафик обрабатывался через китайскую компанию China Unicom. TransTeleCom не смог предоставить оперативный комментарий относительно этой информации.

Интернет Северной Кореи ограничен несколькими сотнями соединений. Но эти связи являются жизненно важными для координации кибератак, сказал Брайс Боланд, глава технического отдела компании FireEye по Азиатско-Тихоокеанскому региону.

Боланд также подтвердил новое соединение, о котором впервые сообщил 38 North, проект Института США и Кореи при Школе передовых международных исследований им. Джона Хопкинса (SAIS).

Боланд заявил, что российская линия доступа усилит способность Северной Кореи управлять будущими кибератаками.

По его словам, многие из них, осуществляемые Пхеньяном, проводятся за пределами Северной Кореи путем использования захваченных компьютеров хакерами, которые территориально находятся в КНДР.

"Это улучшит устойчивость их сети и повысит их способность контролировать эту деятельность", — сказал Боланд, комментируя информацию компании Dyn Research.

Напомним, ранее в Евросоюзе хотят ввести собственные санкции против КНДР.