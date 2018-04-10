Россия предупредила США о "тяжелых последствиях" в случае удара по Сирии

Западные политики "бросают вызов глобальной безопасности", считает постпред России в ООН.

В СБ ООН рассматривали ситуацию в Сирии "Голос Америки"

В случае применения силы в Сирии в ответ на недавнюю химическую атаку в восточной Гуте США ждут тяжелые последствия, заявил постпред России при ООН Василий Небензя.

"По соответствующим каналам мы уже доводили до американской стороны, что силовые действия под ложными предлогами против Сирии, где по просьбе законного правительства этой страны находятся российские военнослужащие, может привести к самым тяжелым последствиям", — сказал Небензя в ходе заседания СБ ООН по ситуации в Сирии.

При этом он заявил, что западные политики "бросают вызов глобальной безопасности" и их "никто не уполномочивал брать на себя роль мировых жандармов", пишет РИА Новости.

Он также потребовал, чтобы представители Организации по запрету химического оружия прибыли непосредственно на место предполагаемого применения хлорина в Сирии.

"Мы требуем, чтобы Организация по запрещению химического оружия выехала на все эти места, где были обнаружены тонны ядовитых веществ, и провела расследование. Доступ туда есть", — сказал он.

Небензя повторил слова Лаврова о том, что российские эксперты были в городе Дума, где силы режима Асада, вероятно, применили химическое оружие. Россияне запрещенных веществ не обнаружили.

"После освобождения Думы туда отправились российские специалисты для сбора грунта на предмет нервно-паралитических газов, опросили жителей и медиков, никто не видел жертв химатаки. Никакой химатаки не было", —добавил он.

Однако постпред считает, что сирийские повстанцы, все же, производят вещества для химического оружия.

"Никто до сих пор не адресовал тот факт, что на освобожденных от боевиков территориях Сирии было найдено химическое оружие, обнаружен промышленный комплекс для изготовления ядовитых веществ", — сказал Небензя.

Напомним, ранее США заявили об ответственности России за химатаку в сирийском городе Дума в Восточной Гуте. Такого же мнения придерживаются Великобритания и Франция.

В то же время агентство Reuters узнало о варианте международного военного ответа на химатаку в Сирии.