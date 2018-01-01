Россия придумала, как отомстить США за новые пошлины

В ближайшее время заработают ответные пошлины.

Россия пригрозила США ответными пошлинами. capital.ua

В ответ на введение Штатами пошлин на сталь и алюминий из России и ряда других стран Российская Федерация пообещала ввести аналогичные пошлины на импорт из США.

"В связи с тем, что США продолжают применять защитные меры в виде дополнительных пошлин на ввоз стали и алюминия и отказываются предоставить компенсацию возникающих у России потерь, Россия использует свои права по ВТО и вводит балансирующие меры в отношении импорта из США", — цитирует Интерфакс главу Минэкономразвития Максима Орешкина.

По его словам, заработают пошлины в ближайшее время, а касаться будут продукции, которая имеет аналоги на рынке РФ.

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США ввели импортные пошлины – 25% для стали и 10% для алюминия – в марте 2018 года. Они действуют в отношении продукции из России, Китая, Японии и ряда других стран. Распространяются пошлины на всю стальную продукцию, начиная со слябов, и не косаются горячебрикетированного железа и чугуна.

Ранее США приостановили действия торговых преференций для 155 видов товаров из Украины.

Как отметил заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Суздальцев: "...Подобные вещи нельзя воспринимать, как чисто экономические. В политическом плане — это огромная пощечина режиму Петра Порошенко. То есть конкретно против него запущен механизм давления. Все началось еще с ограничения сотрудничества с МВФ, прекращения кредитования, заморозки траншей, потом началась дискуссия по поводу реформ в Украине, борьбе с коррупцией и так далее".

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