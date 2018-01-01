Россия проведет военно-морские учения у границ НАТОвских стран: стала известна дата

Информацию озвучил пресс-секретарь МИД Латвии Гинтс Егерманис.

Учения российского флота Корреспондент.net

Представители "Главного центра единой системы организации воздушного движения РФ" сообщили латвийским властям, что российские ВМС со среды по пятницу, с 4 по 6 апреля, будут проводить ракетные учения в акватории Балтийского моря.

Как сообщил пресс-секретарь МИД Латвии Гинтс Егерманис, ведомству уже дано поручение проинформировать

штаб-квартиру НАТО и главный офис ОБСЕ о российских учениях. Данный вопрос будет обсуждаться внутри международных организаций.

По словам Егерманиса, Россия ракетными над Балтийским морем формально не нарушает взятых на себя обязательств, однако такой способ проведения учений автоматически создает напряженность в регионе Балтийского моря.

"В настоящее время преждевременно судить, каким образом будут проходить эти испытания. Российская сторона не предоставила исчерпывающей информации об учениях – она объявила об учениях с соблюдением всех процедур, но делает это в зонах, где ранее это не делалось, поэтому у всех окружающих стран возникают вопросы [...]Россия пытается демонстрировать силу своими планами и их следует расценивать как очередную провокацию", – резюмировал пресс-секретарь МИД Латвии.

Напомним, ранее Россия провела военные учения у границ с Украиной.