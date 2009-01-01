Россия провела испытания межконтинентальной баллистической ракеты "Тополь"

В Минобороны РФ отметили, что учебная боевая часть ракеты поразила условную цель на полигоне "Сары-Шаган" в Казахстане.

Ракета "Тополь" біла запущена с полигона в Астраханской области. function.mil.ru

Россия провела испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) РС-12М "Тополь" с полигона в Астраханской области.

Как сообщается на сайте Минобороны РФ, учебная боевая часть ракеты с заданной точностью поразила условную цель на полигоне "Сары-Шаган" в Казахстане.

"Целью пуска стало испытание перспективного боевого оснащения межконтинентальных баллистических ракет", — сообщили в Минобороны.

Между тем в Сибири 26 сентября начались учения подразделений ракетных войск стратегического назначения российской армии, оснащенные ракетными комплексами "Ярс". В них принимают участие более четыре тысячи военнослужащих и около 400 единиц техники.

Ранее сообщалось, что в Архангельской области России с космодрома "Плесецк" проведен испытательный пуск твердотопливной межконтинентальной баллистической ракеты РС-24 "Ярс".