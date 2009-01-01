Россия провела испытания межконтинентальной баллистической ракеты "Тополь"

В Минобороны РФ отметили, что учебная боевая часть ракеты поразила условную цель на полигоне "Сары-Шаган" в Казахстане.
Как сообщается на сайте Минобороны РФ, учебная боевая часть ракеты с заданной точностью поразила условную цель на полигоне "Сары-Шаган" в Казахстане.
"Целью пуска стало испытание перспективного боевого оснащения межконтинентальных баллистических ракет", — сообщили в Минобороны.
Между тем в Сибири 26 сентября начались учения подразделений ракетных войск стратегического назначения российской армии, оснащенные ракетными комплексами "Ярс". В них принимают участие более четыре тысячи военнослужащих и около 400 единиц техники.
Ранее сообщалось, что в Архангельской области России с космодрома "Плесецк" проведен испытательный пуск твердотопливной межконтинентальной баллистической ракеты РС-24 "Ярс".