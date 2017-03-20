Россия расшатывает ситуацию в Сербии и на Балканах

Помимо России свое влияние на Балканах пытаются расширить Турция, Китай, Саудовская Аравия и Катар.

Об этом заявил глава комитета Европарламента по иностранным делам Дэвид Макаллистер в интервью немецкому изданию Welt, пишет РБК.

Он заявил, что Москва в целом оказывает влияние на балканские страны

"Россия проводит в Сербии преднамеренную дестабилизацию. Это дает нам повод для большого беспокойства", — отмечает политик.

Собеседник издания утверждает, что Москва пытается оказывать сильное воздействие на СМИ, некоторых политиков и гражданское общество республики. В то же время Макаллистер сообщил, что Сербия воспринимает Россию как одного из самых главных своих сторонников.

Газета подчеркивает, что даже верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини почувствовала в Сербии дружественную по отношению к России атмосферу. Во время своего визита в парламент Белграда в начале марта она увидела, что некоторые оппозиционные депутаты скандировали: "Сербия — Россия! Нам не нужен Европейский союз!".

Издание пишет, что помимо России свое влияние на Балканах пытаются расширить Турция, Китай, Саудовская Аравия и Катар.

"Балканы — это крайне неспокойный регион, где может произойти всплеск за очень короткое время, из-за некоторых безответственных действий могут снова произойти конфликты, которые давно считались разрешенными", — заявил Макаллистер.

Издание напоминает, что Россия и Сербия в мае 2014 года заключили договор о "стратегическом партнерстве". Обе стороны решили поддерживать друг друга в обмене информацией и проводить совместные военные учения.

В то же время сербский эксперт заявил, что ЕС является самый крупным "донором" для Сербии: до 2020 года он должен выделить стране 1,5 миллиарда евро на поддержку реформ и экономических проектов.

Стоит отметить, что большинство стран Балканского полуострова не входит в состав ЕС. Исключение составляют лишь Болгария, Хорватия и Греция. Сербия подала заявку на вступление в Евросоюз в 2009 году. Спустя три года страна получила официальный статус страны-кандидата.

Ранее британский премьер Тереза Мэй призвала Евросоюз к более тесному сотрудничеству с западнобалканскими странами для эффективного противостояния "кампаниям дезинформации" со стороны России.

Напомним, в конце февраля спецпрокурор Черногории Миливое Катнич обвинил российские спецслужбы в причастности к организации предполагаемой попытки госпереворота в Черногории. Москва в очередной раз отвергла эти обвинения, назвав их "голословными".

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фото: info-balkan.ru