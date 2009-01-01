Россия размещает на Курилах свою дивизию. Громкие заявления Москвы и Токио

Шойгу заявил, что Минобороны РФ разместит дивизию на Курилах в 2017 году.

Правительство Японии направило по дипломатическим каналам протест Москве после заявления главы Минобороны России Сергея Шойгу о Курильских островах.

Об єтом заявил генеральный секретарь японского правительства Ёсихидэ Суга, пишет РИА Новости.

"Протест был направлен по дипломатическим каналам 22 и 23 числа. Прискорбно, если ВС России усилят военное присутствие на северных территориях (так в Японии называют южные острова Курильской гряды). Это идет вразрез с позицией нашего государства", — подчеркнул Суга на пресс-конференции.

Стоит отметить, Шойгу заявил, что Минобороны РФ разместит дивизию на Курилах в 2017 году.

"Рассчитываем в этом году закончить размещение трех дивизий на западной и юго-западной границе. Продолжается активная работа по защите Курил, там у нас в этом году также должна разместиться дивизия", — сказал он, выступая в Госдуме РФ.

В свою очередь депутат Госдумы Дмитрий Новиков отметил, что Россия намерена использовать Курильские острова для защиты страны и поэтому собирается разместить там армейскую дивизию.

"Мы считаем, что этот вопрос (по Курилам) решенный, и так как это российская территория, российская земля, Россия вправе принимать любые меры по защите этой территории, а также по использованию этой территории для защиты РФ в целом", — сказал он.

При этом депутат считает, что территориальный спор вокруг Курильских островов не должен быть препятствием для торгово-экономических связей между Россией и Японией.

Между тем, глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Озеров заявил, что Россия не намерена использовать дивизию, которая будет размещена на Курилах, против Японии, напротив, готова к сотрудничеству с Токио в военной области.

"Размещая на Курилах свои вооруженные силы, мы не собираемся использовать их против Японии", — заявил Озеров.

По мнению председателя комитета Совета Федерации по международным делам Константина Косачева, у Японии нет никаких оснований, ни юридических, ни политических для протестов по поводу планов России разместить на Курильских островах дивизии.

"Ритуальные протесты, не вносящие никаких новых элементов в и без того сложный российско-японский диалог. Оснований для протестов нет никаких — ни юридических, ни политических", — отметил Косачев.

По его словам, Россия на законных основаниях обеспечивает свою безопасность в пределах собственной территории, при этом, подчеркнул сенатор, она делает это и с учётом действий других региональных держав, "не всегда понятных и не всегда предсказуемых".

Напомним, российские военные разместили на Курильских островах береговые ракетные комплексы "Бал" и "Бастион".

Стоит отметить, Япония претендует на четыре острова Курильской гряды и ставит в зависимость от решения этого вопроса подписание мирного договора с Россией, который страны так и не заключили после Второй мировой войны. При этом Токио ссылается на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. Позиция Москвы заключается в том, что южные Курилы вошли в состав СССР по итогам войны и российский суверенитет над ними имеет соответствующее международно-правовое оформление.