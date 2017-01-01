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Россия разместила на границе с Евросоюзом ракетные комплексы "Искандер"

Сегодня, 00:13

О размещении ракетных комплексов сообщали в министерстве обороны Литвы.

Искандер, ракета
masterok.livejournal.com
Россия на постоянной основе разместила в Калининградской области комплексы "Искандер".

Такую информацию подтвердил председатель комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов, пишет "Интерфакс".

"Разместили мы, и что теперь?" — сказал он.

 Ранее о размещении ракетных комплексов сообщали в министерстве обороны Литвы.

Отмечалось, что в 2018 году комплексы "Искандер-М" получит 152-я гвардейская ракетная бригада в Черняховске (Калининградская область). Ранее в регионе уже были развернуты передовые российские системы ПВО - С-400, а также береговые ракетные комплексы "Бал" и "Бастион".

Ранее немецкие СМИ со ссылкой на источники в правоохранительных органах пишут, что Россия разместила в Калининградской области оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер-М".
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