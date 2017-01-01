Россия разместила на границе с Евросоюзом ракетные комплексы "Искандер"

О размещении ракетных комплексов сообщали в министерстве обороны Литвы.

Россия на постоянной основе разместила в Калининградской области комплексы "Искандер ".

Такую информацию подтвердил председатель комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов, пишет "Интерфакс".

"Разместили мы, и что теперь?" — сказал он.

Ранее о размещении ракетных комплексов сообщали в министерстве обороны Литвы.

Отмечалось, что в 2018 году комплексы "Искандер-М" получит 152-я гвардейская ракетная бригада в Черняховске (Калининградская область). Ранее в регионе уже были развернуты передовые российские системы ПВО - С-400, а также береговые ракетные комплексы "Бал" и "Бастион".

Ранее немецкие СМИ со ссылкой на источники в правоохранительных органах пишут, что Россия разместила в Калининградской области оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер-М".