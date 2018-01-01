"Россия сливает". На росТВ практически не упоминают Крым и конфликт на Донбассе

Некогда постоянно повторяемые термины "крымская весная" и "русская весна" теперь слышны с российских телеэкранов все реже и реже.

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Темы аннексированного РФ полуостров Крыма и военного конфликта на Донбассе все реже и реже стают предметами для обсуждения в программах российских федеральных каналов.

Соответствующее сообщение было опубликовано в понедельник, 25 июня, изданием "КоммерсантЪ" со ссылой на данные исследования, проведенного компанией "Медиалогия".

"Крымская весна" — именно так называют российские журналисты период аннексии полуострова. На федеральных каналах ("Первый", "Россия 1", "Россия 24", ТВЦ, НТВ, Рен-ТВ) термин исключительно в годовщину данных событий, причем рейтинги у зрителей постоянно снижаются. К примеру, в марте 2016-го "крымскую весну" упомянули 141 раз, в марте 2017-го — 76, а еще через год — 27. В течение минувшего года Крым на российском ТВ вспоминают в среднем 400–600 раз (в отличие от 5 тысяч раз в 2014-м).

Термин "русская весна" и тема конфликта на Донбассе, уверенно державшийся в повестке с осени 2014-го до осени 2015-го (до 2,6 тысячи раз за месяц), на федеральных каналах последний раз регулярно вспоминали в феврале-марте 2017-го (1 – 1,8 тысячи). Теперь количество упоминаний в среднем 300–400 раз за месяц. Приблизительно также с весны минувшего года уменьшилось упоминаемость террористических группировок "ДНР" и "ЛНР".

Напомним, ранее сообщалось о том, что на росТВ запустили новый фейк об Украине.

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