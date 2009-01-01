Россия снова бряцает оружием. 3 тысячи военных подняли по тревоге на Кавказе и в Крыму

Войска РФ подняли по учебной тревоге в рамках внезапной проверки боеготовности

Сегодня, 2 марта, Россия снова начала бряцать оружием, подняв по тревоге около 3 тысяч военных в оккупированном Крыму и на Северном Кавказе.

Как сообщили в пресс-службе Южного военного округа (ЮВО), войска РФ подняли по учебной тревоге в рамках внезапной проверки боеготовности, пишет ТАСС.

"Сегодня в соответствии с решением командующего войсками Южного военного округа генерал-полковника Александра Дворникова с целью внезапной проверки боевой готовности был осуществлен подъем по тревоге ряда соединений и воинских частей округа, дислоцируемых в Карачаево-Черкесии, Чеченской Республике, Дагестане и Крыму", — говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что к проверке привлекли около 3 тысяч военнослужащих и свыше 1 тысячи единиц вооружения, военной и специальной техники, в том числе танки Т-72Б3, боевые машины пехоты БМП-3, бронетранспортеры БТР-82А. Сейчас эти соединения и воинские части со штатным вооружением совершают марши на полигоны, по пути они отразят нападение условного противника.

Ранее сообщалось, что самолет ВВС США провел радиотехническую разведку, в частности, у побережья Калининградской области, а также Псковской области, где в среду начались крупные учения воздушно-десантных войск России и Беларуси.

Также сообщалось, что президент РФ Владимир Путин срочно привел свои воздушно-космические силы в высшую степень боевой готовности.