Россия снова попытается вмешаться в выборы в США — Белый дом

Дональд Трамп предпринимает решительные действия и реформы, уверяют в администрации США.

В Белом доме пояснили слова Трампа Reuters

По мнению президента США Дональда Трампа , Россия снова попытается вмешаться в выборы в США, заявила пресс-секретарь администрации США Сара Хакаби Сандерс.

По ее словам, Трамп и его администрация напряженно работают над тем, чтобы не допустить нового вмешательства РФ, передает "Голос Америки".

"Мы безусловно прилагаем усилия к тому, чтобы они (власти России) были не в состоянии совершать это (вмешательство) в будущем. В отличие от предыдущих администраций (США), президент (Трамп) предпринимает решительные действия и реформы, чтобы это не случилось вновь. Но, по его мнению, они (власти России) предпримут попытки вмешательства в выборы в США снова", — добавила Сандерс.

Она также пояснила слова Трампа, когда на вопрос о том, признает ли он тот факт, что власти России и сейчас осуществляют враждебные действия против Соединенных Штатов, он ответил "нет".

"Президент сказал (репортерам) "cпасибо большое", и его "нет" относилось к тому, что он больше не будет отвечать на вопросы", — резюмировала Сандерс.

Напомним, ранее Трамп анонсировал масштабные результаты, которые должны последовать после завершившихся в Хельсинки переговоров между президентами США и РФ.

Президенты России и США провели 16 июля в Хельсинки свою первую встречу тет-а-тет вне крупных международных саммитов.

Встреча вызвала большое количество критики в американской прессе и обвинения в предательстве Трампом национальных интересов Америки.

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