Россия сократит число аэродромов для США

Россия зеркально ответила на заявление США закрыть для наблюдателей РФ воздушное пространство над Аляской.

С 1 января 2018 года Россия сократит число аэродромов, которые США разрешено использовать согласно договору по открытому небу.

Об этом сообщил военно-дипломатический источник, пишет РИА Новости.

"Речь идет о приведении перечня аэродромов в соответствие с договором. Такой шаг является зеркальным в ответ на заявленные США меры в отношении России, которые также планируется ввести с января", — сказал источник.

Собеседник агентства пояснил, что речь идет о намерении США закрыть для российских наблюдателей воздушное пространство над Аляской, Гавайями, а также ограничить дальность полетов.

Стоит отметить, что договор по открытому небу был подписан в Хельсинки 24 марта 1992 года представителями 23 государств-членов ОБСЕ. Россия ратифицировала договор в мае 2001 года. Участники договора могут совершать облеты территорий друг друга с целью контроля военной деятельности.