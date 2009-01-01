Россия спешно затыкает дыры, готовясь к обороне — военный эксперт

Существенным минусом в обороне РФ является сквозная брешь на границе с Финляндией, пишет "Злой Одессит"

ЗРК С-400 "Триумф" Facebook Yusuf Tombul

Появлениев районе Феодосии не на шутку взволновало общественность и поставило целый ряд вопросов о том, какие цели в данном случае преследовало оккупационное командование. Между тем, именно появление С-400 на оккупированном полуострове послужило поводом для очередного исследования американского аналитического издания "The National Interest" посвященного ракетному потенциалу НАТО и РФ, что и навело на весьма нетривиальные мысли — Россия спешно затыкает дыры в обороне.

Об этом аналитик группы "Информационное сопротивление — Юг" Александр Коваленко (блогер "Злой Одессит") пишет в своем блоге в Живом Журнале.

Согласно представленной "The National Interest" карте, в ПВО РФ имеются уязвимые места, конечно, равно как и у НАТО. Тем не менее, опубликованные материалы развеивают миф о неуязвимой противовоздушной обороны России не столько в формате технических возможностей её систем, сколько в наличии уязвимых мест. И именно эти уязвимые места Кремль и пытается сейчас укрепить.

В частности, появление С-400 в районе "западного вала", который до этого был под присмотром С-300, значительно расширило возможности по действиям ВМФ РФ в Чёрном море и закрыло юго-западный регион двойным кольцом ПВО, а также частично покрыло зону свободного действия сил НАТО.

Аналогичная ситуация вырисовывается на севере России, в частности, в регионе который Кремль считает отправной точкой для удовлетворения своих амбиций в Арктике. В данном случае речь идет о строительстве аэродромов под Североморском и на Земле Франца Иосифа, которые так же будут прикрыты С-400.

Тем не менее, существенным минусом в обороне РФ является сквозная брешь на границе с Финляндией, а точнее — в районе провинции Кайнуу. И единственное, что может в данном случае служить оправданием такой беспечности, так это тот факт, что Финляндия пока ещё не член НАТО и расценивать её как непосредственного противника Кремль может лишь гипотетически.

Тем не менее, наращивание противовоздушного потенциала в оккупированном Крыму, закрытие неба с севера, вплоть до самой Норвегии, размещение современных ракетных систем в Калининграде — это всё признаки быстрой и в какой-то мере лихорадочной попытки закрыть бреши в обороне. Закрыть до того, как наступит день "Д"?

Ранее "Главред" сообщал, что годом ранее новейший турецкий комплекс РЭБ "Коралл" заглушил российские С-400 в Сирии.

фото: nationalinterest.org