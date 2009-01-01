Россия ветировала резолюцию Совбеза ООН по химическому оружию в Сирии

Россия заявила, что она хотела обдумать отчет перед тем, как голосовать над продлением мандата.

Война в Сирии, иллюстрация. Inform Napalm

Россия наложила вето на резолюцию Совета безопасности Организации Объединенных Наций относительно расследования использования химического оружия в сирийском городе Хан-Шейхун.

Расследование ведут группы экспертов из ООН и Совместного расследовательного механизма Организации по запрещению химического оружия, мандат которого должен был закончиться в середине ноября, сообщает "Голос Америки".

Как считается, химическую атаку осуществили войска сирийского правительства.

Россия заявила, что она хотела обдумать отчет перед тем, как голосовать над продлением мандата. Представитель России при ООН без успеха пробовал отсрочить голосование.

Глава постоянного представительства США при ООН Никки Хейли заявила, что вето еще раз показало, что Россия оказалась на стороне "диктаторов и террористов, которые применяют такое оружие".

Также отмечается, что еще один постоянный член Совета безопасности – Китай – воздержался от голосования.

Напомним, в результате химической атаки на Хан-Шейхун, которая вызвала международное осуждение и военную реакцию со стороны США, погибли по меньшей мере 87 человек.