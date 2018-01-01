Россия виновата в снижении своей доли торговли с Украиной - Порошенко

Президент Украины поделился своим весьма оригинальным видением торгового аспекта конфликта с Россией.

Петр Порошенко Reuters

Президент Украины Петр Порошенко во время заседания представителей Ситуационного центра, посвященного вопросам противодействия российской агрессии заявил о том, что именно официальная Москва виновна в заметном уменьшении доли торговли с офийиальным Киевом.

"Важным элементом гибридной войны и российской агрессии является экономическая война. Речь идёт о блокадах и эмбарго на поставки украинских товаров. Наша торговля (с Россией - "Главред") упала в разы и сегодня составляет около 9% от общего объёма. Раньше это было больше трети", — украинского лидера портал "ТСН".

Напомним, ранее Порошенко заявлял о том, что основание Москвы было очень опрометчивым шагом киевских князей.