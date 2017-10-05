Россия вопреки санкциям удвоила торговлю с КНДР

Москва категорически против того, чтобы северокорейский диктатор был свергнут.

Reuters

Россия наращивает экономическую поддержку Северной Кореи вопреки введенным против Пхеньяна санкциям в стремлении удержать на плаву режим Ким Чен Ына и спасти его от экономической изоляции и банкротства, которого добиваются Запад и США.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на близкие к Кремлю источники, пишет ghall.

Москва категорически против того, чтобы северокорейский диктатор был свергнут.

Несмотря на то, что Россия поддержала резолюцию Совета безопасности ООН об ужесточении санкций против КНДР, объем торговли между двумя странами с начала года вырос более чем вдвое — до 31,4 млн долларов.

В октябре российская телекоммуникационная компания ТрансТелеКом начала заниматься маршрутизацией северокорейского интернет-трафика, открыв КНДР новый канал связи с внешним миром. Ранее трафик проходил только через китайскую China Unicom.

Как минимум восемь груженных дизельным топливом северокорейских танкеров в этом году отплыли из России и отправились в КНДР, хотя официально должны были следовать в другие порты. По словам американских чиновников, Пхеньян часто использует подобные приемы для обхода санкций.

Кроме того, в России, по данным Госдепартамента США, работают десятки тысяч северокорейских рабочих, отсылающих на родину заработки. В Вашингтоне при этом считают их труд рабским.

В августе в Москве открылось первое официальное северокорейское туристическое агенство, которому была поставлена задача наладить приток в КНДР российских туристов. Сроки выдачи северокорейских виз для граждан РФ для этого было решено сократить с 2-3 недель до 3-5 дней.

Защита Ким Чен Ына ведется с тем же расчетом, что и поддержка сирийского лидера Башара Асада, говорит Андрей Кортунов, генеральный директор Российского совета по международным делам — близкого к МИД РФ аналитического центра.

Москва верит, что сохранение статус-кво делает ее влиятельным игроком на геополитической арене в условиях кризиса благодаря тесным связям с Пхеньяном — так же, как и помощь Асаду усиливает ее влияние на Ближнем Востоке, сказал Кортунов. По его словам, Москва знает, что лишится рычагов давления в регионе в случае падения режима Ким Чен Ына, как в ситуации с влиянием на Ближнем Востоке, которое оказалось под угрозой в 2015 году, когда все выглядело так, что исламистские боевики скоро свергнут Асада.

"С одной стороны, Россия не хочет отклоняться от линии партнеров, особенно от позиции Китая в отношении Северной Кореи, которая становится все жестче. С другой стороны, политики в Москве понимают, что текущая ситуация и степень взаимодействия Москвы и Пхеньяна обособляют Россию по сравнению с Китаем", — отмечает Кортунов.

Президент РФ Владимир Путин на экономическом форуме во Владивостоке в сентябре он заявил, что понимает обеспокоенность КНДР за собственную безопасность на фоне угроз со стороны США и Южной Кореи.

"Они же (власти КНДР) прекрасно знают, как развивалась ситуация в том же Ираке. Они же это все знают и видят в обладании атомным оружием и ракетной техникой единственный способ самозащиты. Вы что думаете, они откажутся сейчас от этого?", — заявил Путин.

Напомним, в Евросоюзе хотят ввести собственные санкции против КНДР, которые выходят за пределы мер ООН.