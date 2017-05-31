Россия выдворяет эстонских дипломатов

Пять сотрудников молдавской дипломатической миссии в Москве объявлены persona non grata.

Российские власти приняли решение выслать эстонских дипломатов в качестве ответа на аналогичные действия Эстонии.

Об этом передает РИА Новости со ссылкой на дипломатический источник.

"Россия уведомила Эстонию об ответной высылке", — сказал собеседник агентства.

Напомним, 26 мая Министерство иностранных дел Эстонии вручило ноту генконсулу РФ в Нарве Дмитрию Казеннову и консулу Андрею Сургаеву о том, что они должны покинуть Эстонию.

Бывший генеральный директор Полиции безопасности Эстонии (КаПо) Райво Аэг сказал, что обычно такие действия связаны с подозрениями в шпионаже.

"Обычно, если дипломат начинает работать против страны, в которой он аккредитован, то не остается ничего другого, как объявить его персоной нон грата и выслать из страны", — сказал Аэг.

МИД РФ сообщил, что советник-посланник посольства Молдавии был приглашен в МИД России, где ему была вручена нота, в которой указывается, что в ответ на высылку 29 мая пяти российских дипломатов из Кишинева, пять сотрудников молдавской дипломатической миссии в Москве объявлены persona non grata, и им предписано покинуть территорию Российской Федерации в трехдневный срок.

Напомним, украинский дипломат призвал Запад применить силу против России.