Россия запустила железную дорогу в обход Украины

Первые грузовые поезда перевезли вагоны с зерном, железорудным сырьем и стройматериалами.

Россия запустила регулярное движение грузовых поездов на тестовом участке железнодорожной линии Журавка — Миллерово в Воронежской и Ростовской областях в обход Украины.

Первые грузовые поезда перевезли вагоны с зерном, железорудным сырьем и строительными материалами, сообщают в компании РЖД, пишет РБК.

До ее строительства, поезда, следовавшие из Центрального федерального округа в Ростовскую область, дважды пересекали границу с Украиной в Луганской области. Но после начала войны на Донбассе пути закрыли.

Общая длина магистрали составляет 137 км. Загрузка магистрали в летний период, по планам РЖД, составит до 190 поездов в сутки.

В начале сентября президент РЖД Олег Белозеров сообщил, что грузовое движение в обход Украины запустят в октябре 2017 года, пишет издание.

В первую очередь на новом участке запустят грузовое движение, а пассажирские поезда смогут начать работу после того, как будет составлено расписание.

Ранее сообщалось, что Россия строит железную дорогу в обход Украины и планирует ввести ее эксплуатацию в августе 2017 года.