Россия знает все о военных планах США против нее - Лавров

Глава российского МИДа пафосно пообещал, что Россия и ее граждане "будут надежным образом защищены".

Россия будет сохранять свое военное присутствие в мире, заявил Лавров

Россия будет сохранять свое военное присутствие в мире, заявил Лавров Фото: Reuters

"Наша обеспеченность информацией о том, какие планы вынашиваются в отношении Российской Федерации военными и США, и других западных стран, гарантирована", – заявил глава МИД РФ, передают росСМИ.

Лавров заявил, что Россия сохраняет свое военное присутствие в мире, что помогает ей поддерживать собственную обороноспособность. По словам главы МИД РФ, Россия и ее граждане "будут надежным образом защищены".

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Ранее стало известно, что Россия быстрыми темпами наращивает число войск у западных границ: более 70 соединений и воинских частей были сформированы в Западном военном округе РФ с 2016 года.