Россияне шокированы платежками за дождевую воду

Жители населенного пункта получили квитанции для оплаты сточных вод.

В Пермском крае будут платить за дождевые стоки УНИАН

Жители города Кунгур в российском Пермском крае начали получать квитанции за коммунальные услуги, в которых указан сбор за сточные воды - в том числе за дождевую, стекающую с крыши по водостокам в канализацию.

Как сообщает местное издание "Искра", ежемесячно за дождь горожане будут платить по семь рублей.

В первых платежках с новым тарифом, которые жители Кунгура получили в мае, указана сумма сразу за два месяца. При этом плата за отведение сточных вод будет взиматься круглый год, зимой и летом.

В водоканале населенного пункта назвали данный коммунальный сбор законным и добавили, что он сформирован в рамках приказа региональной службы по тарифам.

Напомним, президент России Владимир Путин подписал изменения в Лесной кодекс РФ, которые причислят хворост к ресурсам, не имеющим отношения к древесине, а значит россияне могут законно его собирать.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram