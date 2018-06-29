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Россияне шокированы платежками за дождевую воду

Сегодня, 00:54

Жители населенного пункта получили квитанции для оплаты сточных вод.

дождь
В Пермском крае будут платить за дождевые стоки УНИАН
Жители города Кунгур в российском Пермском крае начали получать квитанции за коммунальные услуги, в которых указан сбор за сточные воды - в том числе за дождевую, стекающую с крыши по водостокам в канализацию.

Как сообщает местное издание "Искра", ежемесячно за дождь горожане будут платить по семь рублей.

В первых платежках с новым тарифом, которые жители Кунгура получили в мае, указана сумма сразу за два месяца. При этом плата за отведение сточных вод будет взиматься круглый год, зимой и летом.

В водоканале населенного пункта назвали данный коммунальный сбор законным и добавили, что он сформирован в рамках приказа региональной службы по тарифам.

Напомним, президент России Владимир Путин подписал изменения в Лесной кодекс РФ, которые причислят хворост к ресурсам, не имеющим отношения к древесине, а значит россияне могут законно его собирать.

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Теги:  
Россия, налог, дождь
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