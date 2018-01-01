"Россияне должны скомкать свои бумажные самолетики". В Сети не скрывают эмоций от революции в Армении

Пользователи восхищены напором армян в борьбе за свои права.
"Думаю, что россияне, исподлобья глядя из своего Гулагского рая на Армению, должны скомкать свои бумажные самолетики, запихнуть их себе в рот - давиться, заламывать руки и выть. Устыдиться себе наконец-то", - написал в Facebook российский журналист Александр Тверской.
По словам автора поста, в стране произошло небывалое единение, на улицы вышло около 300 тысяч человек разных социальных прослоек и профессий.
"Уход Сержа Саргсяна в отставку не обязательно приведёт Армению к дальнейшей демократизации. К тому же, партия Саргсяна продолжает контролировать парламент. Без досрочных выборов ситуация не изменится. Ключи от ситуации все ещё находятся в руках Кремля. Который на фоне ослабления центральной власти вполне может способствовать эскалации армянско-азербайджанского конфликта", - пишет украинский политолог Тарас Безеровец.
По словам эксперта, радоваться победе "бархатной" революции в Армении слишком рано, поскольку влияние Кремля на власть в стране велико.
"10 лет власти Саргсяна было достаточно для победы первой "бархатной революции" на постсоветье. Власть оказалась разумнее, чем можно было ожидать, а народ бережливее к себе, замечательно!", - написал политолог Аркадий Дубнов.
"Армения пала. Сейчас только два мощных старика, не предавших память Сталина, наследие социализма - Лукашенко и Тупин", - с иронией отметил пользователь из Беларуси Модест Минский.
"Почему многолетний лидер Армении Серж Саргсян не выдержал и нескольких дней протестов и ушел в отставку, а Янукович так долго держался за власть и готов был стрелять в протестующих? Потому что Саргсян чувствует себя слабым, а Янукович чувствовал свою силу? Храни тебя Бог. Саргсян имеет больше влияния, чем имел Янукович. Просто он чувствует себя армянином. А армянин может просто не хотеть стрелять в своих, даже когда на весах сохранения власти. А Янукович никогда не чувствовал себя украинцем. Как и Азаров, Медведчук, Левочкин, Табачник ...", - написал журналист Виталий Портников.
Напомним, в Ереване были задержаны 228 активистов, устроивших демонстрацию против избрания премьер-министром Сержа Саргсяна. Затем полиция Еревана задержала лидера оппозиции и организатора митингов Никола Пашиняна, невзирая на закон об неприкосновенности. 23 апреля к митингующим присоединились военные. Затем президент Армении Армен Саркисян подписал указ об отставке правительства вскоре после добровольной отставки премьер-министра Сержа Саргсяна.
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