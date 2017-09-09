Россияне испытали в Сирии боевую машину "Терминатор"

"Терминатор" участвовал в боях против ИГИЛ, заявил Терликов.

Боевая машина "Терминатор". SANA

В Сирии в боевых условиях россияне испытали боевую машину поддержки танков (БМПТ) типа "Терминатор".

Об этом заявил генеральный директор — главный конструктор АО "Уральское конструкторское бюро транспортного машиностроения" Андрей Терликов, сообщает РИА Новости.

По его словам, БМПТ "участвовала в боях против ИГИЛ".

"Получены определенные результаты. Для Минобороны это полезная информация, в том числе данные испытания стали основой для контракта, заключенного на форуме "Армия-2017"", — сказал Терликов.

Он также добавил, что в рамках этого контракта идет речь о модернизации танков Т-72 и Т-90 до уровня Т-72Б3 и Т-90М.

В свою очередь начальник главного автобронетанкового управления Минобороны России Александр Шевченко заявил, что в этом году на вооружение ВС России будет принята отечественная машина принципиально нового класса — боевая машина поддержки танков (БМПТ) типа "Терминатор". По его словам, к "Терминатору" проявили интерес "уже многие страны, в первую очередь Израиль и Сирия".

Напомним, в Сирии погибли двое российских военнослужащих после обстрела автомобильной колонны террористами Исламского государства