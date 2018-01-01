Россияне требуют с украинских конструкторов миллиард рублей за ракету: детали

Чиновники Минобороны РФ желают взыскать с украиской стороны громадные суммы в качестве неустойки.

Макет ракеты КБ "Южное" "Днепр Час"

Арбитражный суд столицы РФ 12 марта позволил российскому Минобороны расторгнуть соглашение с конструкторским бюро "Южное" (Украина) и разрешил требовать взыскания 1,1 млрд рублей.

Как сообщает новостное агентство "Интефакс-Украина", судьи в полном объеме удовлетворили исковое заявление российского военного ведомства.

Чиновники Минобороны хотят взыскать с "Южного" в качестве неустойки 915,6 млн рублей (за невыполнение условий контракта), 183,6 млн рублей (за оплаченные и не выполненные работы), и 3,2 млн рублей - проценты по контракту.

К слову, данное соглашение предусматривало продление времени эксплуатации стратегической ракеты шахтного базирования РС-20В ("Воевода").

Напомним, ранее сообщалось о том, что конструкторы "Южного" разрабатывают новое супероружие.