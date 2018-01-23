Россияне в телефонах массово маскируют номера проституток именем "Ксении Собчак"

Такую информацию продемонстрировал анализ анонимных пользовательских данных.

Фото: Тимофей Изотов / «Коммерсантъ»

В России девушек по вызову стало принято маскировать именем телеведущей и кандидата на должность президента России от партии "Гражданская инициатива" Ксении Собчак.

Аналитики приложения NumBuster! выяснили, что что именем телеведушей стало модно подписывать проституток и экскортниц, сообщает Лента.ру.

Специалисты приложения проанализировали анонимные пользовательские данные. Согласно информации, более трех тысяч российских телефонных номеров подписаны пользователями именем "Ксения Собчак" или аналогами. Из общего количества 76,6 процентов принадлежат девушкам по вызову или службам знакомств.

В приложении отмечают, что нередко пользователи пишут имя в различных вариациях: "КсюшкаСобчаг долгопрудный авг17 отс" или "Ксеня Собчак с зубами подружка левобережный".

Знакомые телеведущей, подчеркнули в NumBuster!, подписывают имя Собчак полностью и без особенных сокращений.

Приложение по определению телефонных номеров Numbuster! содержит в своей базе 315 миллионах телефонных номеров по всему миру, отслеживая активность пользователей.

Напомним, ранее Собчак сделала громкое заявиление, о том, что "жители Крыма неполноценны по отношению к миру".