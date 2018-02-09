Россиянин получил 100 тысяч долларов от спецслужб США за обещание вернуть кибероружие – СМИ

Изначально за свои услуги гражданин России требовал 1 миллион долларов.

Гражданин РФ получил от спецслужб США 100 тысяч долларов. Фото: REUTERS

Разведслужбы Соединенных Штатов Америки заплатили 100 тысяч долларов россиянину, который потребовал деньги за возврат похищенного у Агентства национальной безопасности кибероружия.

Имя гражданина РФ не разглашается. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источники в американских и европейских спецслужбах.

Авторы материала узнали, что россиянин связан с хакерами стран Восточной Европы, а также представителями спецслужб в Москве. Помимо кибероружия, он намеревался продать Агентству нацбезопасности компромат на президента Дональда Трампа, якобы содержащий факты его сотрудничества с Кремлем. Однако спецслужбы данная противоречивая информация не заинтересовала.

За возвращение кибероружия россиянин попросил 1 миллион долларов. Спецслужбы США передали часть этой суммы в сентябре минувшего года. Тайная сделка состоялась в одном из отелей Берлина.

"Вместо украденного программного обеспечения он передал АНБ непроверенную и, возможно, сфабрикованную информацию о Дональде Трампе и других лицах, включая данные банковских счетов, электронную переписку и предполагаемые данные российской разведки", - говорится в расследовании.

Дальнейшее сотрудничество с гражданином России по инициативе спецслужб США было прекращено. Американцы боялись широкой огласки инцидента, а также подозревали россиянина в работе на спецслужбы Кремля. Прозвучала гипотеза о том, что его действия направлены на провокацию нового внутриполитического конфликта в США.

Напомним, по информации Reuters, активность спецслужб США по задержанию российских хакеров в 2017 году достигла рекордных результатов.