Российская авиация уничтожила 180 объектов инфраструктуры ИГИЛ в Сирии

Авиацией ВКС России совершено более 50 вылетов, в результате которых уничтожено около 180 объектов боевиков ИГИЛ.

Reuters

Российская авиация в Сирии за сутки совершили более 50 вылетов, в результате которых уничтожили около 180 объектов инфраструктуры террористов "Исламского государства" в районе Акербата.

Об этом сообщил начальник штаба группировки войск ВС России в Сирии генерал-лейтенант Александр Лапин, пишет РИА Новости.

"Только вчера в интересах наступления сирийской армии в районе Акербата авиацией ВКС России совершено более 50 вылетов, в результате которых уничтожено около 180 объектов бандформирований", — сказал Лапин.

По его словам, среди этих объектов опорные пункты и укрепрайоны, подземные укрытия, пункты управления, отдельные отряды террористов, позиции артиллерии, склады с боеприпасами.

Он напомнил, что в центральной части страны армия САР освободила стратегически важный транспортный узел — город Акербат, превращённый боевиками в мощный укреплённый район.

Лапин также сообщил, что в ходе боёв в течение недели были освобождены от ИГ ещё восемь поселений.

5 сентября стало известно, что правительственным войскам Сирии удалось деблокировать город Дейр эз-Зор.

ФАН также передавало, что спецподразделение правительственных войск освободило от боевиков Акербат.

Н?апомним, 10 сентября, в Сирии погибли по меньшей мере 34 мирных жителя в результате налета российских боевых самолетов на переправу около города Дейр-эз-Зор.