Российская "фабрика троллей" запустила новый сайт накануне выборов в Конгресс – AP

Сайт USAReally запущен в мае Федеральным агентством новостей.

РФ запустила новый сайт накануне выборов в США epravda.com.ua

Накануне выборов в американский Конгресс заработал новый сайт USAReally, который рассчитан на американскую аудиторию.

При этом новый интернет ресурс создан российской "фабрикой троллей", которая, вероятно, принадлежит другу Владимира Путина Евгению Пригожину, которую обвиняют во вмешательстве в выборы в США в 2016 году.

Отмечается, что сайт USAReally запущен в мае Федеральным агентством новостей, которое входит в империю, которой, вероятно, руководит Пригожин, при этом московский офис ресурса находится в том же здании, что и "Федеральное агентство новостей", пишет AP.

"Эта империя включает "Агентство интернет-исследований" - так называемую "фабрику троллей", сотрудникам которой спецпрокурор Роберт Мюллер предъявил обвинения ранее в этом году", — говорится в материале.

Несмотря на то, что USAReally выглядит дилетантским, в его материалах сайта представлены темы, которые действительно являются для американцев интересными, например, относительно прав на ношение оружия, иммигрантов и прав ЛГБТ.

При этом работа троллей активизируется в сентябре, когда ситуация станет более понятной по итогам завершенных партийных праймериз. Но не исключено, что сайт заработает до начала президентских выборов 2020 года, которые имеют гораздо большее значение для внешней политики США.

Представитель исследовательской группы Bellingcat Арик Тоулер считает, что USAReally может создавать контент, направленный на раскалывание американского общества, который затем будет распространяться через известные американские агрегаторы провокационных новостей.

Напомним, департамент юстиции США выдвинул обвинения 12 сотрудникам военной разведки РФ за хакерскую деятельность во время президентской избирательной кампании в 2016 году, обнародовав список имен.

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