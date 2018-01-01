Российская оппозиционерка рассказала о самой болезненной точке Кремля

Ситуацию в РФ сможет изменить раскол элит, считает Курносова.

Владимира Путина больше всего волнует экономика РФ, отметила политик Reuters

Российский оппозиционный политик Ольга Курносова заявила, что самая болезненная точка Кремля — это кошелек.

Президента России Владимира Путина больше всего волнует экономика, рассказала оппозиционерка "Обозревателю".

По ее словам, если Великобритания вместе со своими союзниками по ЕС и с США "начнет прижимать" богатых россиян, то это будет реальным ответом на агрессивные действия РФ.

"Это единственное, что может хоть как-то напугать Кремль и заставить его изменить ситуацию… если экономическая ситуация будет ухудшаться, если раскол элит наконец произойдет, это будет тем, что сможет изменить ситуацию в России", — считает собеседница.

Напомним, 4 марта в парке британского города Солсбери в бессознательном состоянии на скамейке нашли бывшего шпиона РФ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию. Позже премьер-министр Британии Тереза Мэй заявила, что их отравили нервно-паралитическим веществом, разработанным в России.

Чиновница также сообщила, что страна в связи с инцидентом вышлет со своей территории 23 российских дипломата. Глава МИД Британии Борис Джонсон говорил, что приказ о применении химического оружия в Солсбери с большой вероятностью отдал Владимир Путин.