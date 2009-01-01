Российская "ответка". Из РФ вышлют пять сотрудников посольства Молдовы

Дипмиссия Молдовы объявлена персонами non grata на территории РФ.

Из РФ вышлют пять сотрудников посольства Молдовы ru.publika.md

Из России вышлют 5 сотрудников посольства Молдовы в РФ.

Об этом идет речь в сообщении на сайте МИД РФ.

Сообщается, что дипмиссия Молдовы объявлена персонами non grata на территории РФ.

"31 мая советник-посланник Посольства Республики Молдова в Российской Федерации Н.Мыйня был приглашен в МИД России, где ему была вручена нота, в которой указывается, что в ответ на высылку 29 мая пяти российских дипломатов из Кишинева, пять сотрудников молдавской дипломатической миссии в Москве объявлены "persona non grata", и им предписано покинуть территорию Российской Федерации в трехдневный срок, — сказано в сообщении ведомства, — Российская сторона выразила надежду, что в Кишиневе осознают контрпродуктивность своих недружественных действий в отношении Российской Федерации и деструктивный характер предпринятого молдавской стороной шага, идущего вразрез с принципами партнерства и взаимного доверия".

Напомним, ранее сообщалось, что Додона возмутило решение выдворить из Молдовы пять российских дипломатов.