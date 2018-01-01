Российские гаишники требуют снимать с машин и заменять номера "ДНР" на украинские

Несмотря на декларируемое "братство", вдалельцев машин с номерами "ДНР" в России встречают нелюбезно.

Номера группировки "ДНР" restoring-donbass.com

Сотрудники российской ГИБДД приказали "руководителю Горняцкой районной администрации" временно оккупированной террористами Макеевки Сергею Голощапову поменять номерные знаки "ДНР" на украинские госномера.

В случае отказала россияне грозиле выписать мужчине штраф и забрать его машину на штрафплощадку.

Соответствующее сообщение опубликовала пресс-служба Госпогранслужбы Украины со ссылкой на слова людей, уехавших со временно оккупированной территории.

В ведомстве также отметили, что боевики на временно оккупированной территории заставляют владельцев транспортных средств менять украинские госномера на "ДНРовские", угрожая "силовыми мерами".

"Сотрудники Госпогранслужбы неоднократно фиксировали факты отказа российской стороной украинцам в проезде через пункты пропуска из-за наличия у них только документов фейковых республик. Хотя самопровозглашенные руководители так называемых "ДНР" и "ЛНР" уверяли жителей, что с их "документами" попасть в РФ будет проще и легче", – говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось о том, как боевики "ДНР" наживаются на владельцах авто с еврономерами.