Российские хакеры похитили у правительства Германии документы – СМИ

Злоумышленники внедрили в ведомственные компьютеры вредоносные программы.

Российские хакеры взломали компьютерную сеть правительства Германии. Reuters АРТ28 в результате преступных действий взломала компьютерную сеть правительства Германии.

Виртуальная атака произошла в сети министерств обороны и иностранных дел. Об этом сообщает DW со ссылкой на источники в немецких спецслужбах.

По информации службы безопасности ФРГ, злоумышленники внедрили в сеть вредоносные программы и похитили ряд важных документов. Факт кибератаки был раскрыт в декабре 2017 года, однако агенты убеждены, что хакеры действовали на протяжении всего минувшего года.

Следственные органы Германии выясняют масштаб нанесенного ущерба. Последствия могут быть серьезными, поскольку данную сеть использует федеральный канцлер Ангела Меркель, министерства, ведомство по уголовным делам, счетная палата и спецслужбы.

Напомним, группе APT28, известной также под названием Fancy Bear, инкриминируют нападение на внутреннюю сеть Бундестага в 2015 году, в результате которого они скачали порядка 17 гигабайт данных. Специалисты считают, что АРТ28 работает под руководством Главного разведуправления вооруженных сил России.

Как ранее сообщалось, несколько сотен компьютеров, которые использовались на открытии зимней Олимпиады 2018 года в Южной Корее, были взломаны российскими хакерами