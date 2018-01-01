Российские истребители Су-57 в Сирии заснял израильский спутник

Снимки подтверждают прибытие российских самолетов на Ближний Восток.

На кадрах видны две боевые машины, которые стоят рядом со взлетно-посадочной полосой. сообщает газета Haaretz,

Снимки, предоставленные компанией iS, были сделаны на военной базе Хмеймим в Сирии.

Отмечается, что это первые фото, подтверждающие прибытие этих самолетов на Ближний Восток. По данным разведки, Су-57 пока еще не полностью функционируют и, скорее всего, будут проходить испытания в бою именно в Сирии.

Ранее сообщалось о прибытии на базу в Хмеймим в Сирии двух истребителей пятого поколения Су-57, которые присоединились к еще двум истребителям той же марки. Прибыл туда и пассажирский Ту-154, предположительно, с военными летчиками и техниками.