Простые россияне не захотят вернуть Украине Крым - политолог

Граждане РФ не готовы признать Крым украинским, считает Дмитрий Орешкин.

РИА Новости

Российский политолог Дмитрий Орешкин убежден, что представителям российской оппозиции, которые выступают за возврат оккупированных территорий Украине, не удастся прийти к власти. Такое мнение Орешкин высказал в ходе чата на "Главреде"

"Такие люди есть. Например, об этом говорил Явлинский, на это намекала Собчак... Но — дело не в личностях, а в системе. Потому что им попросту не удастся прийти к власти. Ведь власть устроена так, что все принадлежит тому, кто находится "наверху", - заявил Орешкин.

Политолог также заметил, что новым лицам в правительстве РФ не удастся вернуть оккупированные территории еще и по той причине, что жители РФ не готовы его отдать.

"Грубо говоря, когда Дальний Восток скажет: "Да черт с ними, с теми четырьмя японскими островами! Отдадим их Японии! Но — пусть она принесет сюда свои инвестиции и построит наконец хорошие дороги". А относительно Украины российское население должно сказать: "Да черт с ним, с этим Крымом! Для нас важнее выстроить нормальные отношения с Европой, чтобы в Россию пришли инвестиции, появились приличные дороги, рабочие места и т.д.".

В своем высказывании Орешкин спрогнозировал скорый распад "путинской государственности", после чего, по его словам, Россию настигнут экономические проблемы.

"Мне кажется, что такой сценарий вполне реален, потому что сейчас мы очень успешно идем в изоляционистский тупик, и когда-нибудь в этом тупике система развалится. Но, во-первых, это не близкая перспектива, а, во-вторых, тогда уже будет неважно, кто будет стоять во главе страны, потому что у него, как у Горбачева, будет чрезвычайно узкий коридор возможностей, и задача будет состоять лишь в том, чтобы накормить людей, армию и силовиков, и будет просто не до ядерного щита и целостности "великого и могучего Советского Союза", - резюмировал эксперт.

Напомним, ранее появилась информация о числе близких к Кремлю российских олигархов, которые попадут под санкции США.