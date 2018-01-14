Российские полицейские "расстреляли" угнанную машину снежками, видео

Полицейским удалось задержать автоугонщика, применить оружие и ранив водителя в ногу.
На видео инцидента один из полицейских швырнул в лобовое стекло автомобиля большой снежный ком, сообщает Astv.
На летящий в лобовое стекло снег водитель никак не отреагировал и продолжил движение дальше. На кадрах видно, преследование ведут пять автомобилей.
Снять происходящее удалось одному из местных жителей, который оказался с камерой у окна.
Вскоре правоохранителям удалось задержать беглеца. Для этого им даже пришлось применить оружие. Во время задержания водитель был ранен в ногу.
На втором видео видно как минимум два отверстия от пули и полностью разбитое заднее стекло.
Напомним, Южно-Сахалинске в центре города на площади Ленина случайно сгорела главная елка Сахалинской области.