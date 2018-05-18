Пранкеры разыграли предложившего разбомбить Крымский мост журналиста

Вован и Лексус позвонили от имени министра иностранных дел Украины Павла Климкина.

Вован и Лексус позвонили от имени министра иностранных дел Украины Павла Климкина Фото: beztabu.net

Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) позвонили американскому журналисту

Пранкеры представились журналисту министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным. Издание РИА Новости опубликовало полную версию разговора.

Роган: Алло!

Лексус и Вован: Да, это министр иностранных дел Павел Климкин. Кто говорит?

Роган: Том Роган. Как ваши дела, господин министр?

Лексус и Вован: Ах, Том Роган. Хорошо. Добрый день, господин Роган. У меня все хорошо. А у вас?

Роган: Все хорошо. Спасибо!

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Лексус и Вован: Спасибо! Позвольте поблагодарить вас и ваше издание за чудесную статью, которая так понравилась нашему народу.

Роган: Я рад.

Лексус и Вован: [Смеется] Да, несомненно. От имени нашего президента, господина Порошенко, позвольте выразить благодарность за поддержку территориальной целостности нашей страны. Да, самое важное — это то, что вам удалось задеть чувства президента России и других представителей российских органов власти.

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Роган: Да, знаете, я счел, что это нужно было сказать. И я только что направил дополнение к своей статье. Мне приятно слышать от вас эти слова, и, несомненно, в Кремле моей статьей не очень довольны, но если твои действия вызывают негодование в Кремле, то, значит, ты занимаешься правильным делом. Так что это хорошо.

Лексус и Вован: [Смеется] Да, я согласен. Вот почему они возбудили это сфабрикованное уголовное дело.

Роган: Да, и знаете, это единственное, что они могут сделать со своей стороны, но, конечно, есть люди – и вам это хорошо известно – которые совершали гораздо более худшие поступки. Меня это мало волнует. Я признателен вам за то, что и вы нашли время мне позвонить. Надеюсь, что, если вы будете в Вашингтоне, вы зайдете в редакцию Washington Examiner. Мой редактор, который сообщил мне, что русские начали доследственную проверку, поручил мне обратиться к вам с этой просьбой, когда вы в следующий раз будете в Вашингтоне. И им не нравится, когда им предъявляют факты, с которыми они не могут смириться. Я не хотел бы использовать ненормативную лексику в разговоре с министром иностранных дел Украины, но полагаю, что мы с вами придерживаемся общей точки зрения по данному вопросу. Мой отец раньше работал в Государственном департаменте США. Поэтому я с нетерпением жду возможности сообщить ему, что я говорил с вами. Он будет этому рад. Поэтому ему понравятся ваши слова. Он отправил мне смс: Бей этих рускких палками по животам. Эта фраза была популярна во времена 2-й мировой войны. (Американская идиома: давай утрем нос этим русским) Он шутил, но только отчасти.

Напомним, 15 мая, накануне запуска движения, автодорожную часть Крымского моста торжественно открыли мостостроители во главе с Путиным: колонна строительной техники проехала по автодороге.

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Позже российский сегмент Twitter взорвался фотожабами на фотографии Путина, въезжающего на мост за рулем КамАЗа.

Не обошлось без курьезов. Так, российский Первый канал в своей трансляции с открытия Крымского моста заявил, что президент РФ превозошел Адольфа Гитлера.

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