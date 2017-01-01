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Российские самолеты атаковали мирных сирийцев: есть погибшие и пострадавшие

Вчера, 21:49

Несмотря на все заверения руководства РФ о выводе своей армейской группировки из Сирии, российские самолеты продолжают боевые вылеты.

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Результаты бомбардировки focus.ua
Бомбовые атаки российской авиации и самолетов сирийской армии привели к гибели 17 мирных жителей в населенном пункте Восточная Гута, которую удерживают силы оппозиции режима Башара Асада.

По информации представителей "Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека", ранения в результате авианалета получили не менее 60 человек, сообщает "DW".

Мощные авиаудары были нанесены по району Хамориа, где погибли 12 человек, в том числе и двое детей.

Также в "Центре мониторинга..." сообщили, что сирийские и российские самолеты продолжают интенсивно забрасывать бомбами Восточную Гуту, сосредоточившись на нескольких жилых районах.

Напомним, ранее были опубликованы фотографии с места обстрела  российской авиабазы в Сирии.

 
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Россия, Сирия, самолеты, бомбардировка
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