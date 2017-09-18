Российские самолеты в Сирии атаковали американских военных — СМИ

Американская сторона рассматривает инцидент, как вероятную ошибку российского пилота, а не преднамеренную атаку.

Война в Сирии, иллюстрация. Reuters

Об этом ссылаясь на американских чиновников, сообщает CNN, пишет Обозреватель.

Отмечается, что авиация РФ бомбила район Дайр-эз-Заура в ходе борьбы против террористов ИГИЛ. В том же районе американские военные оказывали медицинскую помощь членам сирийских демократических сил, которые были ранены в результате авиаудара.

По словам источников, военные США были "в лучшем случае на расстоянии нескольких километров" от места бомбовых ударов ВКС РФ.

При этом американская сторона рассматривает инцидент, как вероятную ошибку российского пилота, а не преднамеренную атаку.

В свою очередь другой собеседник телеканала заявил, что РФ заранее предупреждала о возможной операции в данном районе, однако при том, что Коалиция выступала против этого. Однако россияне все равно атаковали.

В результате атаки РФ пострадали несколько бойцов сирийской оппозиции, которые сражаются в Дейр-эз-Зоре с боевиками террористической организации Исламское государство.

В то же время о раненых военных США не сообщается

Инцидент вызвал дискуссию между госсекретарем США Рексом Тиллерсоном и министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Также по данному вопросу состоялся телефонный разговор между американским главой Объединенного комитета начальников штабов генералом Джозефом Данфордом и его российским коллегой генералом Валерием Герасимовым, главой Генштаба ВС РФ.

Ранее сообщалось, что в Сирии от авиаударов российских самолетов погибли 69 мирных жителей