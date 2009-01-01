"Российские танки не пройдут": белорусы организовали "ночной дозор" на границы с РФ

Белорусских патриотов пригласили отслеживать российские танки в Орше.

Павел Северинец Радыё Свабода

Послев Беларуси сопредседатель оргкомитета по созданию партии "Белорусская христианская демократия" Павел Северинец вместе с соратниками пригласил белорусов на "Ночь на страже" в Орше, чтобы следить, не перебрасывают ли в Беларусь дополнительные российские танки.

Информация о том, что российские танки, не предусмотренные регламентом учений "Запад-2017", подняты по тревоге и двинулись в Беларусь, появилась днем 14 сентября, сообщает Радыё Свабода.

Поздно вечером 14 сентября Павел Северинец написал на своей странице в "Фейсбуке": "На Орше Западной стоит эшелон с крытыми грузовиками, прибывший сегодня утром. В здании Центрального вокзала три военнослужащих-белоруса. Милицейские патрули. Обстановка спокойная. Танков нет...

Сегодня через оршанскую железную дорогу российские танки не проходили, оставляем здесь наблюдение, едем на "Перекресток" на М1". (речь идет о кафе "Перекресток" на пересечении трасс М1 и Е95 Петербург—Одесса).

Ранее Северинец объяснил "Радыё Свабода", что допускает ситуацию, что министерство обороны Беларуси, заявившее, что танков из РФ не будет, просто не знает о действиях Москвы.

"Пока нет официальной информации от российского военного ведомства, что это неправда. Если такая информация появится, то будем думать, что это было испытание нервов руководства Беларуси. Хотя это выглядит совсем плохо. Что это за заявления министерства обороны России, о которых не знает белорусское министерства во время совместных учений? Что, мы должны делать вид, что ничего не происходит?"

Что активисты будут делать, если действительно встретят танки, Северинец пока не знает: "Будем смотреть по ситуации. Но если Министерство обороны Беларуси не знает, что это за танки, то это военная агрессия со всеми вытекающими последствиями".

Ранее "Главред" сообщал, что после начала учений "Запад-2017" в России разбился стратегический ракетоносец Ту-23М3.