Российские военные и армия Сирии начали переговоры о мире с сирийской оппозицией

Российские представители требуют от оппозиции либо покинуть регион, либо перейти на сторону правительства.

Оппозиция отвергает сценарий представителей РФ og.ru

Сирийская армия при посредничестве военных представителей РФ начала переговоры с сирийской оппозицией об установлении власти Дамаска в провинции Дераа.

Как сообщает информационное агентство Reuters, представители РФ, которые выступают в переговорах на стороне сирийского дикататора Башара Асада, выдвинули повстанцам требование или покинуть регион вместе с семьями, или перейти на сторону правительственных войск.

Оппозиция, в свою очередь, отвергла этот сценарий, и потребовала, чтобы в провинцию вошли силы российской военной полиции, а не правительственная армия.

"Повстанцы проведут очередное заседание с российскими офицерами для ведения переговоров относительно соглашения о возврате государственного суверенитета Сирии в провинции Дераа", – сообщил представитель повстанцев.

Позднее государственное телевидение Сирии заявило, что один из ранее подконтрольных боевикам оппозиции городов - Аль-Гария аш-Шаркия - принял предложение о примирении с правительством и поднял государственный флаг.

Читайте также В гости к ИГИЛу и Асаду: жителям оккупированного Крыма предложили круизы в Сирию

Напомним, 24 июня впервые за год военные РФ, после достигнутых договоренностей о прекращении огня, начали бомбардировки позиций повстанцев в южных районах Сирии.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram