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Российские военные отработали захват Прибалтики - украинская разведка

Сегодня, 18:09

Информацию озвучил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий.

российские учения Запад
Российские военные во время учений "Запад-2017" телеканал "ЗВезда"
Стартовавшие накануне учения военных стран-членов НАТО "Удар сабли-2018" в первую очередь призваны не допустить широкомасштабной военной агрессии РФ против стран, входящих в Североатлантический альянс.

Кроме того, во время крупных российских военных учений "Запад-2017" производилась отработка плана действий по вторжению и оккупации стран Прибалтики. Такую информацию озвучил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий.

"Основной целью учений "Запад-2017" было моделирование захвата территории прибалтийских стран и последующее недопущение туда войск стран-членов НАТО", − цитирует его пресс-служба ведомства.

Напомним, ранее американский генерал анонсировал масштабные учения сил НАТО осенью нынешнего года.

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Теги:  
Россия, Прибалтика, учения, НАТО, агрессия, Запад-2017, разведка, Украина
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