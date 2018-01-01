Российские военные реставрируют ядерный бункер в Калиниграде - The Guardian

Работы по вводу в строй советского ядерного бункера ведутся с 2016 года.

Склад-хранилице ядерных ракет остался в Калининграде со времен СССР torange.biz

Армия РФ решила раскопать и снова ввести в строй ядерный склад-бункер в городе Калининград.

Как сообщает The Guardian, данные получены Федерацией американских ученых.

"Мы следим за этим объектом уже какое-то время. В прошлом он уже проходил модернизацию, однако на сей раз изменения значительно серьезнее. Это первый случай, когда мы видим, как ядерный бункер отрывают и, судя по всему, модернизируют", – заявил Ханс Кристенсен, куратор связанного с изучением ядерных объектов проекта FAS.

Данные о бункере FAS получила со своего спутника The Guardian

По словам Кристенсена, обнаруженный бункер имеет все характерные признаки ядерного объекта. Однако есть ли там ядерное оружие - непонятно.

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"Он (бункер - ред.) имеет все признаки типичных ядерных хранилищ России. Там есть большой внешний периметр многослойного ограждения. Вокруг самих бункеров стоит трехслойный забор. Это типичные черты изо всех других объектов хранения ядерного оружия, о которых мы знаем в России... Имеющиеся фотоснимки не доказывают, что сейчас в Калининграде есть ядерное оружие, однако они показывают, что речь идет о работающем объекте", — заявил Кристенсен.

Также он добавил, что работы на объекте ведут еще с 2016 года, но похоже, они подошли к завершающей стадии только сейчас - недавно в бункере закончили менять крышу.

Напомним, скандальный российский политик, лидер ЛДПР Владимир Жириновский в эфире одного из российских пропагандистских каналов пригрозил президенту Украины Петру Порошенко ядерным ударом по его резиденции.

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