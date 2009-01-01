Российские военные самолеты опасно приблизились к эсминцу США в Черном море

Представитель США назвал действия российских пилотов "опасными и непрофессиональным".
Об этом заявил представитель Европейского командования США капитан Дэнни Эрнандес, пишет Reuters.
По его словам, было три отдельных случая при участии российских самолетов и эсминца ВМС США USS Porter. В одном из них к кораблю приблизились два самолета Су-24, во втором — еще один Су-24, в третьем — Ил-38.
"USS Porter направил запросы всем воздушным судам и не получил никакого ответа", — сказал Эрнандес.
Представитель США назвал действия российских пилотов "опасными и непрофессиональным".
"Такие инциденты вызывают беспокойство, ведь они могут привести к несчастному случаю или просчетов", — добавил он.
В свою очередь представитель в Пентагоне подполковник Мишель Балданса, отметил, что эсминец США осуществлял патрулирование в международных водах Чёрного моря после учений Sea Shield.
Ранее сообщалось, что у восточного побережья США был замечен российский разведывательный корабль "Виктор Леонов".