Российские военные самолеты опасно приблизились к эсминцу США в Черном море

Представитель США назвал действия российских пилотов "опасными и непрофессиональным".

Эсминца ВМС США USS Porter Reuters

10 февраля несколько российских военных самолетов приблизились к американскому эсминцу в Черном море.

Об этом заявил представитель Европейского командования США капитан Дэнни Эрнандес, пишет Reuters.

По его словам, было три отдельных случая при участии российских самолетов и эсминца ВМС США USS Porter. В одном из них к кораблю приблизились два самолета Су-24, во втором — еще один Су-24, в третьем — Ил-38.

"USS Porter направил запросы всем воздушным судам и не получил никакого ответа", — сказал Эрнандес.

Представитель США назвал действия российских пилотов "опасными и непрофессиональным".

"Такие инциденты вызывают беспокойство, ведь они могут привести к несчастному случаю или просчетов", — добавил он.

В свою очередь представитель в Пентагоне подполковник Мишель Балданса, отметил, что эсминец США осуществлял патрулирование в международных водах Чёрного моря после учений Sea Shield.

Ранее сообщалось, что у восточного побережья США был замечен российский разведывательный корабль "Виктор Леонов".