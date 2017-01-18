Российские войска наступают на сирийскую Пальмиру

Пальмира находится под контролем "Исламского государства" с начала декабря 2016 года.
В Сирии правительственные войска при поддержке российских оккупационных войск ведут наступление против повстанцев "Исламского государства" в районе Пальмиры.
Об этом сообщили в Генштабе РФ, пишет РИА Новости.
Действия коалиции, которую возглавили США, под городом Мосул в Ираке "свелись к вытеснению в восточную часть Сирии значительных сил ИГ.
Поэтому боевики "Исламского государства" перебрасывают оружие, взрывчатку, живую силу в направлении Пальмиры, Дейр-Эз-Зора, а также приграничного с Турцией города Эль-Баб.
Как известно, Пальмира находится под контролем "Исламского государства" с начала декабря 2016 года.
Напомним, несмотря на договоренности, присутствие российских войск в Сирии непосредственно влияет на безоговорочно самые сильные ВВС во всем восточном Средиземноморье.
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