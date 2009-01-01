Российских генералов не пустили в США

Делегации российского Генштаба не дали американские визы.

Делегации Генштаба России, которая летела на встречу с китайскими коллегами в кулуарах Первого комитета Генеральной Ассамблеи ООН, занимающегося вопросами разоружения, не дали американские визы

Об этом из Нью-Йорка сообщил начальник главного управления международного военного сотрудничества Минобороны Александр Емельянов, выступавший на данной встрече, пишет Радио Свобода.

"Генералы, в том числе заместитель министра обороны РФ Андрей Третьяк, планировали принять участие в совместном с представителями Китая брифинге в штаб-квартире ООН — по проблемам развёртывания противоракетной обороны США", — говорится в сообщении.

С российской стороны присутствовали несколько представителей Минобороны, но делегацию Генштаба в США не пустили.

О причинах такого решения американских властей пока неизвестно.

Напомним, ранее дипломат Владимир Огрызко рассказал, почему россиянам заморозили возможность посещать США.

Научный директор Фонда "Демократические инициативы" Алексей Гарань рассказал в комментарии "Главреду", почему отказ в визах США поставил Россию в один ряд со странами-изгоями.

Больше мнений экспертов читайте на "Главреде": "Объяснение" через желудок и карман: каковы будут последствия прекращения выдачи виз США в России