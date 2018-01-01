Российский бизнесмен заявил о прослушивании Кремлем всех украинских чиновников, включая президента

Известный оппозиционер убежден, что безопасным является только Telegram.
"Абсолютно, сто процентов, их слушают до сих пор. В Украине спецслужбы коррумпированы, поэтому первый, кто зайдет в печень – это будут российские спецслужбы. Россия считает все страны бывшего СНГ и все страны Варшавского договора своей зоной влияния. Поэтому первая и основная задача – взять все под контроль", - заявил Чичваркин в эфире программы "Гордон" на 112 Украина.
По словам скандального бизнесмена, он не может точно сказать, прослушивается ли WhatsApp и Viber, однако с полной уверенностью назвал абсолютно безопасный мессенджер.
"Telegram не прослушивают, иначе бы его "не хлопнули", - прокомментировал Чичваркин.
Напомним, Евгений Чичва́ркин - российский предприниматель. Сооснователь и бывший совладелец сети салонов сотовой связи "Евросеть". Из-за преследований покинул Россию. С конца 2008 года проживает в Великобритании, где занимается винным бизнесом.
Ранее Чичваркин заявлял, что Путин украл у своих соотечественников будущее, а в самой России началось тяжелое похмелье после оккупации Крыма.
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